Prediksi Skor dan Lineup Atalanta vs Parma di Serie A: Krisis Cedera Hantui La Dea

PONTIANAK POST - Atalanta menghadapi Parma dengan sejumlah pemain penting absen akibat cedera dalam pertandingan pekan ke-10 Serie A 2026/2027 di New Balance Arena, Selasa, 3 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Maurizio Sarri membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri tren empat pertandingan tanpa kemenangan, sedangkan Parma datang dengan ambisi keluar dari zona degradasi bersama pelatih Alberto Gilardino.

Atalanta masih memiliki persoalan di lini pertahanan akibat banyaknya pemain yang tidak tersedia.

Advertisement Situasi tersebut membuka peluang bagi Parma untuk mencuri poin meskipun produktivitas gol tim tamu menjadi persoalan serius.

Atalanta Dibayangi Krisis Cedera, Parma Incar Kesempatan

Atalanta belum menemukan konsistensi setelah melewati empat pertandingan tanpa kemenangan sejak mengalahkan Venezia 3-1 pada awal Oktober.

Dalam tiga pertandingan liga terakhir, La Dea kalah 2-3 dari AC Milan, bermain imbang 4-4 melawan Frosinone, dan berbagi angka 2-2 dengan Fiorentina.

Atalanta sudah mengumpulkan 11 poin dari sembilan pertandingan dan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya.

Persoalan terbesar Sarri adalah banyaknya pemain yang masuk daftar cedera, termasuk Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova, Isak Hien, Sead Kolasinac, dan Odilon Kossounou.

Sementara itu, Parma baru mengumpulkan lima poin dan masih berada di tiga terbawah klasemen.

Tim asuhan Gilardino belum menang dalam empat pertandingan terakhir, termasuk hasil imbang tanpa gol melawan Udinese.