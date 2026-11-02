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Sepak Bola

Prediksi Skor Atalanta vs Parma di Serie A: La Dea Incar Kemenangan, Tim Tamu dalam Tekanan

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Nikola Krstović merayakan gol dengan penuh semangat. Sebuah momen yang menggambarkan determinasi dan ambisi Atalanta di lapangan. (SPORTSMOLE)
Nikola Krstović merayakan gol dengan penuh semangat. Sebuah momen yang menggambarkan determinasi dan ambisi Atalanta di lapangan. (SPORTSMOLE)

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PONTIANAK POST – Atalanta akan menjamu Parma dalam lanjutan Serie A 2026/2027 giornata ke-10 di New Balance Arena, Bergamo, Selasa (3/11/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung Senin (2/11/2026) pukul 20.45 waktu Italia atau Selasa pukul 02.45 WIB.

Kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan kemenangan. Atalanta ingin memperbaiki posisi klasemen sekaligus mengakhiri tren tanpa kemenangan, sedangkan Parma berusaha menjauh dari zona degradasi.

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Atalanta Berusaha Akhiri Tren Negatif

Berdasarkan laporan resmi Lega Serie A, Atalanta mengoleksi 11 poin dari sembilan pertandingan.

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Tim asuhan Maurizio Sarri tersebut belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, dengan catatan dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Masalah utama La Dea terlihat pada sektor pertahanan. Mereka selalu kebobolan dalam sembilan pertandingan resmi terakhir dan sudah kemasukan 19 gol selama periode tersebut.

Meski demikian, Atalanta memiliki catatan produktivitas yang cukup baik. Mereka telah mencetak 16 gol di Serie A musim ini.

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Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan untuk kembali menemukan momentum kemenangan.

Parma Dibayangi Rekor Buruk

Parma datang ke Bergamo dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Berdasarkan statistik resmi liga, mereka baru mengumpulkan lima poin dan menjadi tim dengan jumlah gol paling sedikit, yakni lima gol dari sembilan pertandingan.

Dalam empat pertandingan liga terakhir, Parma hanya mendapatkan satu poin. Mereka juga menelan enam kekalahan beruntun ketika menjalani pertandingan tandang.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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