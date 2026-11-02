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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Lorient vs Brest di Liga Prancis: Bajak Laut Siap Gelut di Derby Brittany

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Penulis: Efprizan
Kamory Doumbia menjadi ancaman pertahanan Lorient dalam derby Brittany, dengan kreativitas dan kontribusinya di lini serang diharapkan membuka peluang bagi tim tamu. (IG@kamory_doumbia03)
Kamory Doumbia menjadi ancaman pertahanan Lorient dalam derby Brittany, dengan kreativitas dan kontribusinya di lini serang diharapkan membuka peluang bagi tim tamu. (IG@kamory_doumbia03)

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PONTIANAK POST - Lorient menghadapi Brest dalam derby Brittany pekan kesembilan Ligue 1 Prancis di Stade du Moustoir, Selasa, 3 November 2026, pukul 02.45 WIB, dengan keunggulan pertahanan dan performa kandang menjadi modal tuan rumah.

Pertandingan yang semula dijadwalkan Sabtu, 31 Oktober, diundur menjadi Senin, 2 November waktu setempat, atas permintaan Prefektur Morbihan.

Isu lain menjelang pertandingan adalah larangan kehadiran pendukung Brest dalam perjalanan ke Lorient berdasarkan keputusan otoritas Prancis.

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Prediksi Lorient vs Brest: Pertahanan Tuan Rumah Lebih Solid

Lorient memiliki modal cukup kuat setelah mengumpulkan poin dalam lima dari enam pertandingan terakhir Ligue 1.

Tim asuhan Alexandre Dujeux juga tidak kebobolan dalam tiga pertandingan liga terakhir.

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Hasil imbang 0-0 melawan Angers pada 25 Oktober memperlihatkan perkembangan pertahanan Lorient yang kini menjadi salah satu kekuatan mereka.

Sebaliknya, Les Pirates (Para Bajak Laut), julukan Brest, datang dengan kondisi kurang meyakinkan setelah kalah 1-2 dari Nice.

Tim asuhan Julien Lachuer tersebut menempati posisi ke-13, sedangkan Lorient berada di peringkat kesembilan klasemen sementara.

Brest sebenarnya memiliki produktivitas gol lebih baik dengan koleksi 14 gol, sementara Lorient baru mencetak tujuh gol.

Namun, Brest belum mencatatkan clean sheet di Ligue 1 musim ini dan hanya sekali menang dalam sembilan pertandingan tandang terakhirnya di kompetisi tersebut.

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Editor : Efprizan
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