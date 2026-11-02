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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Pakhtakor vs Al-Nassr di ACL Elite: Kesatria Najd Loyo Tanpa Ronaldo?

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Penulis: Efprizan
Cristiano Ronaldo dipastikan absen saat Al-Nassr menghadapi Pakhtakor, sehingga tim asuhan Al-Nassr harus mencari alternatif untuk menjaga ketajaman lini serang tanpa kapten asal Portugal tersebut. (IG@alnassr)
Cristiano Ronaldo dipastikan absen saat Al-Nassr menghadapi Pakhtakor, sehingga tim asuhan Al-Nassr harus mencari alternatif untuk menjaga ketajaman lini serang tanpa kapten asal Portugal tersebut. (IG@alnassr)

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PONTIANAK POST - Al-Nassr bertandang ke markas Pakhtakor Tashkent di Stadion Pakhtakor Central, Uzbekistan, Senin, 2 November 2026, tanpa Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman, dan Mohamed Simakan dalam lanjutan pekan keempat AFC Champions League (ACL) Elite Grup B.

Absennya tiga pemain tersebut menjadi sorotan menjelang pertandingan pukul 20.45 WIB, setelah pelatih Ange Postecoglou memutuskan melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran skuad di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Keputusan itu disampaikan Postecoglou dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan GOAL dan media Uzbekistan, ProSport.

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Prediksi Pakhtakor vs Al-Nassr: Ronaldo Absen, João Félix Jadi Andalan

The Knights of Najd (Kesatria Najd), julukan Al-Nassr, tetap datang dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi sebelum pertandingan ini.

Tim asuhan Postecoglou memiliki produktivitas serangan yang cukup baik dengan mencetak sedikitnya tiga gol dalam empat dari lima pertandingan terakhir.

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Namun, mereka harus kehilangan Ronaldo yang baru saja mencetak hattrick ketika menghadapi Al-Kholood.

Selain Ronaldo, Coman dan Simakan juga tidak dibawa ke Tashkent karena keputusan rotasi.

Sebaliknya, Pakhtakor memiliki keuntungan bermain di kandang dan catatan cukup baik ketika menghadapi klub-klub Arab Saudi.

Wakil Uzbekistan tersebut sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Al-Ahli dan Al-Qadsiah dalam fase liga.

Pakhtakor hanya sekali kalah dalam 13 pertandingan kandang kompetitif terakhir sebelum menghadapi Al-Nassr.

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Editor : Efprizan
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