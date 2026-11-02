Gary Neville Sebut Manchester United Terjebak dalam Krisis, Soroti Performa Lisandro Martinez

PONTIANAK POST - Gary Neville menilai Manchester United sedang terjebak dalam krisis setelah gagal meraih kemenangan dalam sembilan pertandingan beruntun, sekaligus melontarkan kritik keras terhadap bek Lisandro Martinez usai kekalahan 0-2 dari Chelsea di Stamford Bridge, Sabtu (31/10/2026).

Mantan kapten Manchester United tersebut menganggap performa tim asuhan Michael Carrick semakin mengkhawatirkan, terutama karena kelemahan pertahanan dan ketidakmampuan pemain menjaga konsentrasi ketika tertinggal.

Dalam komentarnya kepada Sky Sports, Neville menyebut Manchester United sedang mengalami kemerosotan hasil dan penampilan yang serius.

Advertisement Gary Neville Sebut Manchester United Terjebak Krisis

Neville mengatakan Manchester United belum menunjukkan kemampuan untuk keluar dari situasi sulit, meskipun sempat memperlihatkan sejumlah hal positif pada babak pertama melawan Chelsea.

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya hasil pertandingan, melainkan mentalitas pemain ketika menghadapi tekanan lawan.

"Rasanya klub ini terjebak dalam situasi yang sama. Dari segi hasil, mereka sudah sembilan pertandingan tanpa kemenangan. Itu merupakan catatan yang sangat buruk bagi tim mana pun," kata Neville.

Ia menilai Manchester United harus mampu mempertahankan disiplin dan melewati periode sulit dalam pertandingan tanpa kehilangan organisasi permainan.

"Begitu kebobolan satu gol, mereka langsung berantakan. Manchester United saat ini tidak mampu mengatasi situasi tersebut," ujarnya.

Neville menegaskan dirinya belum menganggap Manchester United berada dalam ancaman serius degradasi, tetapi mengingatkan bahwa jadwal pertandingan berikutnya berpotensi memperburuk keadaan.

Manchester United dijadwalkan menghadapi AS Roma di kandang pada Liga Champions, kemudian menjamu Aston Villa sebelum bertandang ke markas Liverpool.