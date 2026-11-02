Transfer AC Milan: Amorim Siapkan Rapat dengan Krosche, Goncalo Inacio dan Camarda Jadi Prioritas

PONTIANAK POST - Pelatih AC Milan, Ruben Amorim, akan menggelar pembicaraan dengan calon Kepala Sepak Bola klub, Markus Krösche, untuk membahas kebutuhan transfer Januari 2027, termasuk upaya merekrut kembali Gonçalo Inácio dan kemungkinan meminjamkan Francesco Camarda.

Menurut laporan jurnalis transfer Italia, Gianluca Di Marzio, yang dikutip SempreMilan, pertemuan tersebut akan membahas kebutuhan skuad Milan menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin.

Krösche dijadwalkan mulai menjalankan tugasnya pada 1 Desember 2026, sementara pemilik klub Gerry Cardinale telah menegaskan bahwa Milan akan aktif dalam bursa transfer mendatang.

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Salah satu prioritas Milan adalah memperkuat sektor pertahanan yang kembali menjadi perhatian menjelang paruh kedua musim.

Klub berjuluk Rossoneri tersebut sebelumnya sudah mencoba merekrut bek Sporting CP, Gonçalo Inácio, pada hari-hari terakhir bursa transfer.

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Namun, Sporting menolak tawaran Milan karena menginginkan harga lebih tinggi dan tidak memiliki cukup waktu untuk mencari pengganti pemain asal Portugal tersebut.

Menurut laporan SempreMilan, Milan diperkirakan kembali mengajukan pendekatan untuk mendapatkan Inácio pada Januari 2027.

Pemain berusia 25 tahun itu memiliki hubungan profesional yang kuat dengan Amorim karena pernah bekerja sama di Sporting CP pada periode 2020 hingga 2024.

Selama ditangani Amorim, Inácio mencatatkan 186 penampilan bersama Sporting, sehingga pelatih asal Portugal tersebut sudah mengenal kemampuan dan karakter permainan sang bek.

Masa Depan Francesco Camarda Ikut Dibahas

Selain mendatangkan bek tengah, pembicaraan Amorim dan Krösche juga akan menyentuh masa depan penyerang muda Francesco Camarda.