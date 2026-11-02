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Sepak Bola

Klasemen dan Hasil BRI Super League Terbaru: Persija Terancam Dewa United, Lima Besar Makin Ketat

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Penulis: Efprizan
Taisei Marukawa dari Dewa United berusaha melewati kawalan pemain Persija Jakarta dalam pertandingan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10/2026). Dewa United menang 2-1 dan memangkas jarak menjadi satu poin dari Persija di puncak klasemen. (IG@dewaunitedfc)
Taisei Marukawa dari Dewa United berusaha melewati kawalan pemain Persija Jakarta dalam pertandingan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10/2026). Dewa United menang 2-1 dan memangkas jarak menjadi satu poin dari Persija di puncak klasemen. (IG@dewaunitedfc)

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PONTIANAK POST - Persija Jakarta masih memimpin klasemen sementara BRI Super League 2026/2027 setelah pekan kedelapan, tetapi keunggulannya kini hanya satu poin dari Dewa United yang menempati posisi kedua.

Persaingan semakin ketat karena Bali United, Persib Bandung, dan Madura United sama-sama mengoleksi 16 poin.

Berdasarkan klasemen yang dilansir dari laman resmi I.League dan dikutip ANTARA, Minggu (1/11/2026), Persija mengumpulkan 18 poin dari delapan pertandingan.

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Dewa United membayangi dengan 17 poin setelah mencatatkan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Dewa United Pangkas Jarak dengan Persija

Kemenangan Dewa United atas Persija Jakarta menjadi salah satu hasil paling menentukan pada pekan kedelapan.

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Bermain di Banten International Stadium, Kabupaten Serang, Sabtu (31/10/2026), Dewa United menang 2-1 atas tim ibu kota.

Hasil tersebut membuat Persija gagal memperlebar jarak di puncak klasemen, sedangkan Dewa United semakin dekat dalam persaingan perebutan posisi pertama.

Kemenangan tersebut sekaligus mengubah peta persaingan papan atas Super League.

Bali United dan Persib Bandung Masuk Lima Besar

Bali United menempati peringkat ketiga dengan 16 poin setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (31/10/2026).

Persib Bandung berada di posisi keempat dengan koleksi poin yang sama setelah menang telak 4-0 atas Isenmulang FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026).

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Editor : Efprizan
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