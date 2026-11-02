Indonesia League Cup 2026/2027 Dimulai 3 November, Persebaya Tantang Kendal Tornado FC

PONTIANAK POST - Indonesia League Cup 2026/2027 mulai bergulir Selasa, 3 November 2026, dengan mempertemukan Kendal Tornado FC melawan Persebaya Surabaya sebagai salah satu pertandingan menarik pada hari pembukaan.

Turnamen yang diikuti 36 klub tersebut menggunakan format penyisihan grup dengan membagi peserta ke dalam 12 grup, sebelum berlanjut ke babak gugur hingga final pada 19 Mei 2027.

Pertandingan Kendal Tornado FC kontra Persebaya berlangsung pukul 19.00 WIB di Grup G, yang juga dihuni PSBS Biak.

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Kendal Tornado FC menghadapi tantangan cukup berat karena harus berhadapan dengan Persebaya, salah satu klub yang memiliki pengalaman panjang dalam kompetisi sepak bola Indonesia.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Kendal Tornado FC untuk menunjukkan kemampuan bersaing sekaligus membuka peluang melangkah lebih jauh di turnamen tersebut.

Selain pertandingan Grup G, hari pertama juga menyajikan sejumlah laga yang melibatkan klub-klub dengan basis suporter besar.

PSMS Medan dijadwalkan menghadapi Persija Jakarta di Grup A, sedangkan Dewa United bertemu Persita Tangerang di Grup C dan Persela Lamongan melawan Persijap Jepara di Grup I.

Tiga pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Sementara itu, dua pertandingan lainnya digelar lebih awal pada pukul 16.00 WIB, yakni De Red FC melawan PSM Makassar di Grup K serta RANS Nusantara menghadapi Arema FC di Grup L.

Memasuki Rabu, 4 November 2026, enam pertandingan akan kembali digelar, termasuk PSPS Pekanbaru melawan Bhayangkara FC serta PSS Sleman menghadapi PSGC Ciamis yang sama-sama dijadwalkan pukul 19.00 WIB.