Prediksi Skor Atletico Madrid vs Bayern Munchen di Liga Champions: Saatnya Cuti Menjegal Harry

PONTIANAK POST– Cristian ”Cuti” Romero dan Harry Kane pernah dua musim bermain bersama di Tottenham Hotspur. Yaitu pada periode 2021–2023. Cuti pun kenal dekat dengan kapten timnas Inggris tersebut. Namun, kata-kata Cuti setelah Kane memenangi Ballon d’Or 2026 bisa memanaskan hubungan mereka.

Saat Kane mengangkat trofi Ballon d’Or di London Palladium (27/10), kata-kata Cuti seolah meremehkan arti gelar pemain terbaik dunia dari majalah France Football tersebut.

”Hanya bagian sirkus dari pemasaran. Hanya Lionel Messi yang layak menerimanya," katanya saat itu. Meski demikian, seperti dilansir TNT Sports, Cuti tetap mengirim ucapan selamat kepada Kane. ”Terbaik,” tulisnya kepada HurriKane –julukan Kane– di laman media sosial.

Advertisement Dini hari nanti (4/11), Cuti bersama Atletico Madrid berpeluang menjegal Kane yang datang bersama Bayern Munchen dalam matchday keempat fase league Liga Champions (siaran langsung beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 03.00 WIB).

Laga di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, itu memberi kesempatan Cuti mencatatkan nirbobol lagi bersama Atletico setelah lawan Manchester United (2-0) pada matchday kedua (14/10).

Advertisement Entrenador Atletico Diego Simeone mengakui peran sentral Cuti saat bertahan dari serangan lawan. ”(Dengan Cuti) kemampuan pertahanan kami lebih baik dari musim-musim sebelumnya,” ucap pelatih yang juga asal Argentina itu seperti dikutip dari Marca.

Selangkah Dekati CR7

Setelah memenangi Ballon d’Or, Kane gagal mencetak gol dalam Der Klassiker melawan Borussia Dortmund (1/11). Makanya, golnya ke gawang Atletico selalu ditunggu. Ditambah striker berusia 33 tahun itu belum pernah menciptakan gol ke gawang Los Colchoneros – julukan Atletico.

Bukan hanya itu. Jika menciptakan gol dini hari nanti, maka Kane akan menyamai rekor Cristiano ”CR7” Ronaldo yang menciptakan gol dalam sebelas laga beruntun di Liga Champions.

CR7 melakukannya bersama Real Madrid. ”Aku berharap ini tetap menjadi pekan yang luar biasa,” ucap Kane dikutip via Sport.

Prediksi Starting Lineup

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13-Oblak (g) (c); 14-Llorente, 18-Pubill, 17-Hancko, 22-Grimaldo; 20-Giuliano Simeone, 8-Barrios, 23-Hjulmand, 10-Baena; 7-Lee Kang-in, 19-Alvarez