Prediksi Skor Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Menanti Tuah Kandang Chelsea

PONTIANAK POST - Shakhtar Donetsk menjamu Sporting Lisbon pada matchday keempat Liga Champions 2026/2027 di Stamford Bridge, London, Rabu (4/11/2026) pukul 00.45 WIB, dengan kedua tim sama-sama memburu kemenangan setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Sporting datang dengan tekanan lebih besar setelah dua kekalahan dalam kompetisi domestik dan Eropa memicu protes suporter terhadap pelatih Rui Borges.

Sementara itu, Shakhtar berusaha memanfaatkan performa kandang yang positif meskipun harus menjalani pertandingan Eropa di kandang Chelsea akibat perang di Ukraina.

Advertisement Sporting Lisbon dalam Tekanan, Luis Suarez Jadi Andalan

Sporting mengalami periode sulit setelah kalah 2-3 dari LASK pada matchday ketiga Liga Champions dan takluk dari Académico de Viseu di kompetisi domestik.

Kekalahan tersebut mengakhiri empat kemenangan beruntun Sporting di fase liga Liga Champions sekaligus memicu ketidakpuasan suporter.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor dan Lineup Manchester United vs AS Roma di Liga Champions: Licha Harus Hentikan Malen

Namun, Sporting mulai memperbaiki situasi setelah mengalahkan Maritimo 2-1 di Piala Liga Portugal dan Casa Pia 2-0 di Primeira Liga.

Luis Suarez menjadi pemain yang paling diperhatikan menjelang pertandingan ini.

UEFA mencatat penyerang asal Kolombia tersebut mencetak gol dalam tiga penampilan beruntun di Liga Champions, menyamai rekor klub yang sebelumnya dipegang Sá Pinto dan Nani.

Jika kembali mencetak gol, Suarez akan mencatatkan rekor baru Sporting dengan empat penampilan beruntun mencetak gol di kompetisi tersebut.

Shakhtar Punya Modal Positif di London

Shakhtar juga membutuhkan kemenangan setelah kalah 0-1 dari Inter Milan pada pertandingan terakhir Liga Champions.