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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Galatasaray vs Stuttgart di Liga Champions: Victor Osimhen Lagi Keren

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Penulis: Efprizan
Victor Osimhen menjadi andalan Galatasaray saat menjamu Stuttgart pada matchday keempat Liga Champions di RAMS Park. (IG@galatasaray)
Victor Osimhen menjadi andalan Galatasaray saat menjamu Stuttgart pada matchday keempat Liga Champions di RAMS Park. (IG@galatasaray)

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PONTIANAK POST - Galatasaray menghadapi Stuttgart pada matchday keempat Liga Champions 2026/2027 di RAMS Park, Istanbul, Rabu (4/11) pukul 00.45 WIB, dengan misi melanjutkan kemenangan di kompetisi Eropa sekaligus menghentikan konsistensi tim tamu.

Stuttgart datang dengan modal tujuh poin dari tiga pertandingan fase liga, sedangkan Galatasaray baru mengumpulkan tiga poin sehingga kemenangan menjadi penting bagi tuan rumah.

Isu menarik menjelang pertandingan adalah keberanian Stuttgart menghadapi tekanan suporter tuan rumah serta absennya sejumlah pemain penting, terutama gelandang Angelo Stiller.

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Galatasaray Andalkan Osimhen, Stuttgart Punya Modal Kemenangan

Galatasaray memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 4-0 atas Konyaspor di kompetisi domestik.

Victor Osimhen diperkirakan kembali menjadi ujung tombak Galatasaray setelah mencetak gol dalam pertandingan tersebut.

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Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, dan Rafael Leão juga menjadi bagian penting dari kekuatan serangan tim asuhan Okan Buruk.

Di Liga Champions, Galatasaray sebelumnya mengalahkan Lille 4-2 setelah menelan kekalahan dari Sporting CP dan Barcelona.

Namun, persoalan pertahanan masih menjadi perhatian karena mereka sudah kebobolan sembilan gol dalam tiga pertandingan fase liga.

Sebaliknya, Stuttgart datang setelah mengalahkan Bayer Leverkusen 4-2 di Bundesliga.

Ermedin Demirovic mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, sementara Jamie Leweling dan Bilal El Khannouss turut menyumbangkan gol.

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Editor : Efprizan
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