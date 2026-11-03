Prediksi Skor Feyenoord vs Inter Milan di Liga Champions: Nerazzurri Dibayangi Kekalahan Derby

PONTIANAK POST - Inter Milan menghadapi Feyenoord pada matchday keempat Liga Champions 2026/2027 di Stadion Feijenoord atau De Kuip, Rotterdam, Rabu (4/11) dini hari pukul 03.00 WIB, dengan misi bangkit setelah kalah 1-3 dari AC Milan dalam Derby della Madonnina.

Kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan fase liga sehingga kemenangan menjadi penting untuk memperbaiki posisi klasemen.

Inter harus mengatasi persoalan kebugaran pemain, absennya sejumlah pemain utama, serta tekanan setelah kekalahan dari rival sekota.

Advertisement Sementara itu, Feyenoord memiliki keuntungan bermain di De Kuip yang belum terkalahkan di seluruh kompetisi musim ini.

Inter Milan Kehilangan Lautaro Martinez dan Bastoni

Inter datang ke Rotterdam dengan kondisi kurang ideal setelah kalah 1-3 dari AC Milan pada pertandingan Serie A, Sabtu (31/10).

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Kekalahan tersebut mengakhiri catatan tidak terkalahkan Inter di liga domestik sekaligus memperpanjang rentetan hasil buruk mereka dalam Derby della Madonnina.

Kapten Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Luis Henrique, John Stones, dan Curtis Jones masuk daftar pemain yang bermasalah dengan kebugaran.

Alessandro Bastoni juga harus absen karena menjalani hukuman UEFA setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Shakhtar Donetsk.

Kondisi tersebut membuat pelatih Cristian Chivu harus melakukan penyesuaian di lini belakang.

Carlos Augusto diperkirakan mengisi posisi Bastoni, sedangkan Marcus Thuram berpeluang berduet dengan Francesco Pio Esposito di lini depan.