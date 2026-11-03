Prediksi Skor dan Lineup Villarreal vs PSG di Liga Champions: Rekor Sempurna Les Parisiens Diuji

PONTIANAK POST - Paris Saint-Germain (PSG) memburu kemenangan keempat beruntun saat menghadapi Villarreal pada matchday keempat Liga Champions 2026/2027 di Estadio de la Cerámica, Rabu (4/11) dini hari pukul 03.00 WIB.

PSG datang dengan modal sembilan poin dari tiga pertandingan, sedangkan Villarreal baru mengoleksi tiga poin dan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen fase liga.

Isu utama menjelang pertandingan adalah ketimpangan performa kedua tim di Eropa serta absennya sejumlah pemain penting PSG, termasuk Ousmane Dembélé, Marquinhos, dan Khvicha Kvaratskhelia.

Advertisement Namun demikian, PSG tetap difavoritkan meskipun kehilangan beberapa pemain andalan karena produktivitas serangan mereka masih sangat tinggi.

PSG Lebih Konsisten, Villarreal Bermasalah di Pertahanan

PSG tampil impresif dengan mengalahkan Slovan Bratislava 6-1, Manchester City 4-2, dan Barcelona 4-2 dalam tiga pertandingan sebelumnya.

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Catatan 14 gol tersebut memperlihatkan kekuatan lini serang tim asuhan Luis Enrique yang berpeluang mencatat empat kemenangan beruntun untuk pertama kalinya sejak 2019 di kompetisi ini.

Sebaliknya, Villarreal masih kesulitan menjaga konsistensi pertahanan setelah kalah 3-4 dari Liverpool meskipun sempat unggul dua gol.

Villarreal sudah kebobolan dalam 14 pertandingan Liga Champions secara beruntun.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pelatih Iñigo Pérez ketika menghadapi PSG yang memiliki pemain-pemain cepat dan mampu mengeksploitasi ruang pertahanan.

Villarreal juga berpotensi kehilangan Nathan Saliba, Alassane Diatta, Juan Foyth, dan Ilias Akhomach karena masalah kebugaran.