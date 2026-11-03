Prediksi Skor Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions: Lamine Yamal Bidik Rekor Gol Terbanyak

PONTIANAK POST - Barcelona menghadapi Aston Villa pada pertandingan pekan keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Spotify Camp Nou, Rabu, 4 November 2026 pukul 03.00 WIB (live SCTV), dengan Lamine Yamal berpeluang mencetak rekor dan tim tamu berusaha mempertahankan catatan sempurna.

Aston Villa datang dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan, sedangkan Barcelona berupaya menjaga peluang finis di delapan besar setelah kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain pada laga sebelumnya.

Yamal Bidik Rekor, Barcelona Waspadai Pertahanan

Advertisement Sorotan utama Barcelona tertuju kepada Lamine Yamal yang berpeluang menjadi pemain dengan gol terbanyak di Liga Champions sebelum berusia 20 tahun.

Yamal sudah mengoleksi 13 gol di kompetisi tersebut dan menyamai catatan Kylian Mbappe sebagai pemain dengan gol terbanyak sebelum menginjak usia 20 tahun.

Yamal hanya membutuhkan satu gol untuk melewati rekor tersebut setelah sebelumnya mencetak dua gol ketika Barcelona menang 6-1 atas Alaves di kompetisi domestik.

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Namun, Barcelona masih menghadapi persoalan di lini belakang karena sejumlah pemain mengalami cedera, termasuk Dani Olmo, Xavi Espart, Andreas Christensen, Roony Bardghji, Eric Garcia, dan Jules Kounde.

Kondisi tersebut membuat Hansi Flick harus kembali mengandalkan kombinasi pemain yang tersedia untuk menjaga keseimbangan tim.

Di sisi lain, Aston Villa memiliki modal kuat setelah mengalahkan Club Brugge, Fenerbahce, dan Viking dalam tiga pertandingan awal fase liga.

Tim asuhan Unai Emery telah mencetak 12 gol dan hanya kebobolan tiga kali dalam tiga pertandingan tersebut, tetapi mereka baru bermain imbang 1-1 melawan Fulham di Premier League.

Amadou Onana, Matteo Ruggeri, dan Aaron Wan-Bissaka masuk daftar pemain yang absen karena cedera.