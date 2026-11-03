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Sepak Bola

Prediksi Barcelona vs Aston Villa di Liga Champion: Rekor Sempurna The Villans Jadi Ancaman

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
ILUSTRASI: Saat Lamine mencetak dua gol dan Spanyol kembali menang. (REUTERS)
ILUSTRASI: Saat Lamine mencetak dua gol dan Spanyol kembali menang. (REUTERS)

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PONTIANAK POST – Pertandingan Barcelona melawan Aston Villa pada matchday keempat Liga Champions 2026/2027 diprediksi berlangsung sengit.

Barcelona memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri di Spotify Camp Nou, tetapi Aston Villa datang dengan modal yang tidak bisa dianggap remeh.

Duel yang dijadwalkan berlangsung Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB  ini menjadi ujian penting bagi kedua tim dalam persaingan fase liga.

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Berdasarkan jadwal UEFA, Barcelona membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisinya, sedangkan Aston Villa berpeluang mempertahankan catatan sempurna.

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Barcelona lebih diunggulkan karena faktor kandang dan kualitas lini serangnya.

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Namun, performa Aston Villa yang sedang menanjak membuat kemenangan tuan rumah diperkirakan tidak akan datang dengan mudah.

Barcelona Punya Modal Kuat di Kandang

Pasukan Hansi Flick memiliki catatan menarik ketika menghadapi klub Inggris di kandang sendiri.

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Berdasarkan statistik UEFA, Barcelona hanya dua kali kalah dalam 38 pertandingan kandang melawan wakil Inggris, dengan rincian 23 kemenangan dan 13 hasil imbang.

Bahkan, Blaugrana tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan kandang terakhir menghadapi klub Inggris, dengan catatan 10 kemenangan dan lima imbang.

Statistik tersebut menjadi alasan kuat mengapa Barcelona layak lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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