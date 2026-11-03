Prediksi Skor dan Lineup Bodo/Glimt vs Lille di Liga Champions:: Verdonk Dibayangi Tiga Kekalahan

PONTIANAK POST - Bodo/Glimt menghadapi Lille pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Aspmyra Stadion, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan persiapan kedua tim terganggu persoalan kebugaran pemain dan tekanan untuk memperbaiki posisi klasemen.

Pertandingan ini juga menjadi perhatian pendukung Timnas Indonesia karena bek Calvin Verdonk berpeluang kembali mendapatkan menit bermain bersama Lille setelah tampil sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Lens.

Bodo/Glimt Dibayangi Persoalan Kesehatan Pemain

Advertisement Isu kesehatan menjadi perhatian utama menjelang pertandingan ini.

Menurut laporan VG pada 2 November 2026, lima jenis virus sempat menyebar di lingkungan skuad Bodo/Glimt sehingga sejumlah pemain harus melewatkan latihan.

Pelatih Kjetil Knutsen mengakui kondisi tersebut memengaruhi persiapan tim, meskipun sebagian besar pemain mulai pulih.

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"Kami sudah melewati puncaknya, tetapi masih ada beberapa pemain yang mengalami gangguan kecil," ujar Knutsen dalam konferensi pers prapertandingan.

Patrick Berg dan Fredrik Sjøvold juga menjalani program latihan terpisah untuk mengatur beban fisik setelah menjalani banyak pertandingan.

Situasi tersebut menjadi tantangan bagi Bodo/Glimt yang membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi setelah menelan kekalahan 3-4 dari Napoli pada pertandingan sebelumnya di Liga Champions.

Di sisi lain, mereka memiliki modal kemenangan 3-2 atas Viking dalam persaingan Eliteserien.

Lille Memburu Poin Pertama, Verdonk Jadi Sorotan

Lille datang dengan tekanan lebih besar karena belum mendapatkan poin dari tiga pertandingan awal Liga Champions.