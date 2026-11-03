Prediksi Skor Kendal Tornado FC vs Persebaya di ILeague Cup: Bajul Ijo Waspadai Amukan Badai Pantura

PONTIANAK POST - Kendal Tornado FC akan menghadapi Persebaya Surabaya pada laga pembuka Grup G ILeague Cup 2026/2027 di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB (live TVRI), dengan modal delapan pertandingan tanpa kekalahan di Championship.

Catatan tersebut membuat Laskar Badai Pantura berpeluang menyulitkan Green Force yang lebih diunggulkan berdasarkan pengalaman dan kualitas skuad.

Pertandingan ini juga menjadi ajang reuni sejumlah mantan pemain Persebaya yang kini memperkuat Kendal Tornado FC, termasuk Rizky Dwi Pangestu, Akbar Firmansyah, dan Andre Oktaviansyah.

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Kendal Tornado FC datang dengan catatan impresif setelah melewati delapan pertandingan Championship 2026/2027 tanpa kekalahan.

Tim asuhan Stefan Keeltjes tersebut mengoleksi empat kemenangan dan empat hasil imbang dengan torehan 16 gol serta hanya kebobolan empat kali.

Produktivitas dan pertahanan yang solid menjadi modal penting bagi Kendal Tornado FC untuk menghadapi lawan dari kompetisi kasta tertinggi.

Pelatih Stefan Keeltjes mengakui Persebaya merupakan lawan yang memiliki kualitas lebih baik, tetapi dia melihat motivasi pemainnya cukup tinggi.

"Saya pikir anak-anak punya semangat dan motivasi karena kami melawan tim Liga 1, apalagi ada beberapa pemain yang pernah memperkuat Persebaya dan pasti akan memberikan yang terbaik," kata Stefan dalam konferensi pers, Senin (2/11/2026), seperti dilansir iLeague.

Rizky Dwi Pangestu menjadi salah satu pemain yang memiliki motivasi khusus menghadapi mantan klubnya.

Striker berusia 27 tahun itu mengaku menambah porsi latihan setelah mengetahui Kendal Tornado FC berada satu grup dengan Persebaya.