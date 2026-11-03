Prediksi Skor Persela Lamongan vs Persijap Jepara di I League Cup: Ujian Kesaktian Bima Sakti

PONTIANAK POST - Persela Lamongan membidik kemenangan saat menjamu Persijap Jepara pada laga perdana Grup I I.League Cup 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Tuan rumah memiliki modal positif setelah mengalahkan Persipura Jayapura 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship, Sabtu (31/10/2026), sedangkan Persijap datang dengan kepercayaan diri setelah menahan imbang Persebaya Surabaya 1-1.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dari kasta berbeda dengan kepentingan yang sama, yakni mengawali perjalanan di turnamen dengan hasil maksimal.

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Persela sedang berada dalam momentum positif setelah kemenangan atas Persipura mengakhiri catatan tiga pertandingan tanpa kemenangan.

Berdasarkan laporan resmi I.League pada 1 November 2026, tambahan tiga poin membawa Laskar Joko Tingkir ke puncak klasemen sementara Grup B Championship dengan koleksi 16 poin.

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Pelatih Persela Bima Sakti meminta pemainnya tidak cepat puas karena pertandingan melawan Persijap diperkirakan menghadirkan tantangan berbeda.

"Jangan berpuas diri dan yang pasti pertandingan berikutnya lebih berat lagi," kata Bima Sakti, dikutip dari laman resmi I.League.

Bima juga menegaskan Persela memiliki target tersendiri di I.League Cup dan tidak sekadar mengikuti turnamen tersebut.

Dalam konferensi pers pralaga pada 2 November 2026, Bima menyebut rotasi pemain menjadi salah satu strategi untuk menghadapi jadwal kompetisi yang berdekatan.

Langkah tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain.