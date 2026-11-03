Prediksi Skor PSMS Medan vs Persija Jakarta di I.League Cup: Misi Eksel Patahkan Taji Ayam Kinantan

PONTIANAK POST - Persija Jakarta berpeluang mengandalkan Eksel Runtukahu sebagai penyerang utama saat menghadapi PSMS Medan pada laga pembuka I.League Cup 2026/2027 di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Persija tidak membawa Alexander Jeremejeff dan Ivan Mamut dalam daftar pemain asing untuk turnamen ini sehingga Eksel berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Persija untuk bangkit setelah kalah 1-2 dari Dewa United dalam lanjutan Super League 2026/2027 pada 31 Oktober lalu.

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Persija diperkirakan melakukan rotasi dengan memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini belum banyak memperoleh menit bermain di kompetisi liga.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, sebelumnya menyampaikan bahwa I.League Cup akan dimanfaatkan untuk merotasi pemain sekaligus menjaga kebugaran skuad menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

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Namun, Shin tidak dapat mendampingi Persija saat menghadapi PSMS karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit akibat sakit.

Dikutip dari keterangan resmi Persija Jakarta pada 2 November 2026, asisten pelatih Choi In-cheul akan mengambil alih komando tim untuk sementara.

Choi memastikan persiapan Persija tetap berjalan dan ambisi tim untuk mendapatkan hasil terbaik tidak berubah meskipun Shin absen.

Sejumlah pemain seperti Shayne Pattynama, Fajar Fathur Rahman, Aqil Savik, dan Eksel Runtukahu berpeluang memperoleh kesempatan bermain.

Eksel Runtukahu Berpeluang Jadi Ujung Tombak

Persija hanya mendaftarkan tiga pemain asing untuk I.League Cup 2026/2027, yakni Kerim Memija, Kyohei Yoshino, dan Kwon Chang-hoon.