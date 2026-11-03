Prediksi Skor Arema FC vs RANS Nusantara di I.League Cup: Caldas Ingin Singo Edan Bermain Cerdas

PONTIANAK POST - Arema FC dituntut bangkit saat menjamu RANS Nusantara FC pada pertandingan perdana Grup I I.League Cup 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Selasa (3/11/2026) sore pukul 16.00 WIB, setelah menelan kekalahan 1-3 dari Bali United FC di kompetisi Super League.

Pelatih Arema FC, Andre Caldas, meminta pemain menjadikan tekanan dari Aremania sebagai motivasi untuk memberikan penampilan terbaik, sekaligus mengingatkan bahwa RANS Nusantara bukan lawan yang bisa diremehkan meski berasal dari Championship.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Singo Edan untuk memperbaiki penampilan di hadapan pendukung sendiri sekaligus membuka perjalanan di I.League Cup dengan hasil positif.

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Dikutip dari JawaPos.com, Andre Caldas menilai tekanan yang dirasakan pemain Arema FC merupakan konsekuensi dari status klub besar dengan basis pendukung yang memiliki harapan tinggi.

Pelatih asal Brasil berusia 38 tahun itu meminta seluruh pemain menerima tuntutan tersebut secara positif dan tidak menjadikannya beban menjelang pertandingan melawan RANS Nusantara.

"Jika kita merasakan tekanan, itu karena kita menghadapi tim besar dan memang kita adalah tim besar," kata Andre Caldas.

Dia juga menegaskan bahwa tanggung jawab menghadapi tekanan tidak hanya berada di pundak pemain, tetapi menjadi pekerjaan bersama seluruh elemen tim.

"Para pemain bermain untuk tim besar, dan saya bekerja untuk tim besar, yaitu Arema, sehingga kita harus menghadapi tekanan ini bersama-sama, bukan memandangnya dari sisi negatif, melainkan dari sisi positif," ujarnya.

Pesan tersebut menjadi penting setelah Arema gagal mendapatkan hasil maksimal dalam pertandingan sebelumnya di Stadion Kanjuruhan.

Caldas ingin dukungan Aremania menjadi tambahan energi bagi pemain untuk menunjukkan respons melalui permainan yang lebih serius dan disiplin.