Striker Tenerife Jesús de Miguel Meninggal Dunia Usai Benturan dengan Kiper Andorra

PONTIANAK POST - Dunia sepak bola Spanyol berduka setelah penyerang CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, meninggal dunia pada usia 30 tahun. Ia mengembuskan napas terakhir pada Selasa, 3 November 2026, sehari setelah mengalami benturan dalam pertandingan melawan FC Andorra.

Dikutip dari Reuters, Selasa (3/11/2026), De Miguel mengalami henti jantung setelah terlibat insiden dengan penjaga gawang FC Andorra, Jesús Owono, dalam pertandingan kasta kedua Liga Spanyol, Senin (2/11/2026).

CD Tenerife mengumumkan kabar meninggalnya sang pemain melalui pernyataan resmi klub. Mereka menyampaikan duka mendalam atas kepergian De Miguel dan memberikan dukungan kepada keluarga serta orang-orang terdekatnya.

Advertisement "Rasa sakit yang begitu mendalam, dengan perasaan sesak di dada dan sulit mempercayai kenyataan ini, CD Tenerife mengumumkan kabar duka atas meninggalnya Jesús de Miguel Alameda," demikian pernyataan klub yang dikutip Reuters.

Kronologi Benturan Jesús de Miguel dengan Kiper Andorra

Insiden terjadi pada penghujung pertandingan antara Tenerife dan FC Andorra di Stadion Heliodoro Rodríguez López. Saat itu, kedua tim masih bermain imbang 2-2 dan pertandingan telah memasuki masa tambahan waktu.

Advertisement De Miguel sedang berusaha mengejar bola panjang ketika kiper Andorra, Jesús Owono, keluar dari area gawang untuk menghalau bola. Dalam perebutan tersebut, lutut Owono mengenai bagian dada De Miguel.

Sang striker kemudian terjatuh dan tidak bergerak. Para pemain dari kedua tim langsung meminta bantuan tim medis yang berada di sekitar lapangan.

Petugas medis memberikan pertolongan selama lebih dari lima menit sebelum De Miguel dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit.

Pertandingan akhirnya dihentikan tujuh menit setelah waktu tambahan dimulai. Insiden tersebut membuat suasana stadion berubah menjadi duka, sementara sejumlah rekan setim De Miguel terlihat terpukul.

Sempat Mengalami Henti Jantung

Benturan tersebut menyebabkan kondisi De Miguel memburuk. Ia dilaporkan mengalami henti jantung setelah insiden dan membutuhkan tindakan medis darurat dalam perjalanan menuju rumah sakit.