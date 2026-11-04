Manchester United Comeback Dramatis, Kalahkan Roma 3-2 dan Akhiri Puasa Kemenangan

PONTIANAK POST - Manchester United mengakhiri sembilan pertandingan tanpa kemenangan setelah membalikkan keadaan dan menaklukkan AS Roma dengan skor 3-2 dalam laga dramatis di Old Trafford, Rabu (4/11) dini hari WIB.

Kemenangan ini menjadi suntikan moral penting bagi skuad Michael Carrick setelah melewati periode sulit yang diwarnai tekanan, kritik, dan spekulasi mengenai kondisi internal klub.

Hasil tersebut terasa istimewa karena Manchester United sempat tertinggal dua gol dari Roma dan memperlihatkan permainan yang jauh dari meyakinkan pada babak pertama.

Advertisement Matheus Cunha menjadi salah satu sosok utama dalam kebangkitan Setan Merah dengan mencetak dua gol, meskipun pertandingan akhirnya juga diwarnai kartu merah yang diterimanya.

Kemenangan ini membuat Manchester United terhindar dari catatan 10 pertandingan beruntun tanpa kemenangan di seluruh kompetisi.

Advertisement Kemenangan Bukan untuk Menyelamatkan Jabatan Pelatih

Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, menegaskan kemenangan atas Roma bukan semata-mata untuk menyelamatkan posisi pelatih.

Dalam wawancara bersama Amazon Prime yang dikutip Sky Sports, Fernandes mengatakan seluruh pemain membutuhkan kemenangan tersebut setelah bekerja keras untuk keluar dari situasi sulit.

"Tidak, kami tidak perlu menyelamatkan pekerjaan siapa pun. Klub membutuhkan kemenangan ini, para pemain juga membutuhkannya. Ini sesuatu yang kami perlukan sebagai sebuah kelompok, bersama staf pelatih," kata Fernandes.

Dukungan Suporter Jadi Modal Kebangkitan

Fernandes juga menyoroti peran suporter dalam membantu Manchester United bangkit setelah tertinggal pada babak pertama.

Ia mengatakan para pemain masih merasakan dukungan penonton di Old Trafford meskipun performa tim sebelumnya mengecewakan.