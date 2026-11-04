Prediksi Skor dan Lineup Porto vs Napoli di Liga Champions: Farioli Bidik Kemenangan Perdana

PONTIANAK POST - FC Porto menghadapi Napoli pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estadio do Dragao, Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Porto mengincar kemenangan pertama di kompetisi Eropa musim ini, sementara Napoli datang dengan persoalan cedera pemain dan catatan buruk dalam tujuh pertandingan tandang terakhir di Liga Champions.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pelatih Porto Francesco Farioli dan pelatih Napoli Massimiliano Allegri yang sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi tim.

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Porto memasuki pertandingan dengan modal 10 kemenangan beruntun di kompetisi domestik dan kemenangan 4-0 atas Estoril pada akhir pekan lalu.

Namun, performa berbeda terlihat di Liga Champions karena pasukan Farioli menelan tiga kekalahan beruntun dari Manchester City, Real Betis, dan PSV Eindhoven.

Kekalahan 0-1 dari PSV di kandang sendiri pada pertandingan sebelumnya membuat Porto belum mengumpulkan poin di fase liga.

Situasi Napoli juga belum sepenuhnya stabil setelah kalah 0-2 dari Juventus di Serie A, meskipun sebelumnya mereka mengalahkan Monza 4-1 dan Bodø/Glimt 4-3.

Napoli menghadapi persoalan cedera sejumlah pemain, termasuk Alessandro Buongiorno, David Neres, Leonardo Spinazzola, Stanislav Lobotka, dan Benoit Badiashile.

Kevin De Bruyne juga mengalami masalah pergelangan kaki, sedangkan Rasmus Hojlund sempat absen karena flu.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dimuat situs resmi Napoli pada 3 November, Allegri mengakui Porto merupakan lawan yang sulit.