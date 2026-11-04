Prediksi Skor dan Lineup Lens vs Como di Liga Champions: Ancaman Nico Paz di Bollaert-Delelis

PONTIANAK POST - Como datang ke markas Lens dengan kepercayaan diri tinggi untuk menghadapi pertandingan pekan keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stade Bollaert-Delelis, Kamis (5/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB.

Tim asuhan Cesc Fabregas tersebut membidik kemenangan ketiga di kompetisi Eropa, sementara Lens membutuhkan poin untuk memperbaiki posisinya setelah menelan dua kekalahan beruntun di Liga Champions.

Como memiliki modal lebih meyakinkan setelah mengalahkan Manchester United 4-1 pada pertandingan sebelumnya, sedangkan Lens harus menerima kekalahan 0-3 ketika bertandang ke markas Club Brugge.

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Lens mengawali perjalanan di fase liga dengan kemenangan 3-2 atas Slavia Praha, tetapi kemudian kalah 0-2 dari Sporting CP dan 0-3 dari Club Brugge.

Situasi tersebut membuat pertandingan kandang melawan Como menjadi kesempatan penting bagi Lens untuk kembali mendapatkan poin.

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Sebaliknya, Como sudah mengoleksi enam poin dari tiga pertandingan dan memperlihatkan produktivitas serangan yang menjanjikan.

Kemenangan 4-1 atas Manchester United menjadi hasil paling menonjol, terutama karena Nico Paz dan Anastasios Douvikas menjadi bagian penting dari kekuatan ofensif tim Italia tersebut.

Namun, Como juga menghadapi persoalan kebugaran dan keterbatasan pemain yang bisa digunakan di Liga Champions.

Moise Kean, Trevoh Chalobah, Jesus Rodriguez dan Assane Diao mengalami masalah kebugaran, sedangkan Jayden Addai masih diragukan tampil.

Fabregas Waspadai Atmosfer Bollaert-Delelis

Menjelang pertandingan, Cesc Fabregas mengakui Lens memiliki atmosfer stadion yang istimewa dan meminta para pemainnya menikmati tantangan tersebut.