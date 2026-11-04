Prediksi Skor dan Lineup Slavia Prague vs Arsenal di Liga Champions: William Saliba Kembali Merumput

PONTIANAK POST - Arsenal berpeluang kembali diperkuat William Saliba saat bertandang ke markas Slavia Prague dalam pertandingan pekan keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Fortuna Arena, Praha, Kamis (5/11/2026) dini hari WIB.

Kabar tersebut menjadi perhatian utama menjelang pertandingan setelah bek asal Prancis itu absen hampir empat bulan akibat cedera punggung yang dialaminya saat membela tim nasional Prancis di Piala Dunia.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta memastikan Saliba sudah pulih, kembali menjalani latihan penuh, dan siap mendapatkan kesempatan bermain setelah melewati pertandingan tertutup selama 45 menit.

Advertisement Menurut laporan BBC Sport pada konferensi pers Selasa (3/11/2026), Arteta mengatakan Saliba merasa siap kembali merumput, tetapi keputusan memainkannya tetap bergantung pada kebutuhan tim.

Di sisi lain, Slavia Prague membutuhkan kemenangan pertama di fase liga setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan, sedangkan Arsenal memburu tambahan poin untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Advertisement Arsenal Lebih Diunggulkan, Slavia Prague Punya Modal Kebangkitan

Arsenal memiliki modal lebih kuat karena belum terkalahkan dalam tiga pertandingan fase liga dengan koleksi tujuh poin.

The Gunners sebelumnya menang atas Napoli dan Lille sebelum bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munchen.

Kemenangan 1-0 atas Liverpool di Anfield pada pertandingan terakhir Liga Inggris juga meningkatkan kepercayaan diri skuad Arteta.

Sementara itu, Slavia Prague mengawali kompetisi dengan kekalahan dari Lens dan Sabah sebelum bermain imbang 2-2 melawan Fenerbahce.

Namun, tim asuhan Jindrich Trpisovsky tidak bisa dipandang sebelah mata karena sedang menjalani lima pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.