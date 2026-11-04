Prediksi Skor dan Lineup Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions: Misi Dirk Kuyt Jegal Mantan Klub

PONTIANAK POST– Bagi Dirk Kuyt, menukangi Fenerbahce saat menghadapi Liverpool FC (LFC) adalah kebetulan. Kuyt baru menjabat setelah Ismail Kartal mundur sebagai tactician Fenerbahce per 28 Oktober lalu.

LFC adalah klub yang membesarkan nama Kuyt (2006–2012). Dari LFC, Kuyt berlanjut membela Fenerbahce (2012–2015).

Setelah kalah 1-2 dalam laga pertama lawan Goztepe (31/10), Kuyt bakal belajar banyak dari mantan klubnya itu saat bentrok di Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, dini hari nanti (siaran beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 00.45 WIB).

Advertisement ”Tentu saja, Liverpool (FC) sangat berarti untukku. Tetapi, Fenerbahçe juga sangat berarti bagiku. Aku sepenuhnya fokus pada laga ini,” ucap Kuyt seperti dikutip dari Aspor.

”Ini sebenarnya kesempatan besar bagi kami dalam rentang waktu lima hari untuk mengembalikan tim ini ke jalur yang tepat dan memulai lagi memenangkan laga,” sambung pria 46 tahun asal Belanda tersebut.

Advertisement Dalam tiga laga sebelumnya, Fenerbahce nirmenang. Seri melawan AS Roma dan Slavia Praha serta dipermak Aston Villa setengah lusin gol tanpa balas. Sebaliknya, LFC sukses sapu bersih. Skuad besutan Andoni Iraola mengalahkan Atletico Madrid, LASK, dan Villarreal CF.

Iraola Konfirmasi Gravenberch Absen

Absennya Ryan Gravenberch menjadi persoalan penting bagi Liverpool karena gelandang asal Belanda tersebut merupakan salah satu pilihan di lini tengah.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dikutip situs resmi klub, pelatih Liverpool Andoni Iraola menjelaskan bahwa Gravenberch mengalami patah tulang tumit dan masih merasakan ketidaknyamanan.

"Ini merupakan patah tulang tumit dan semuanya bergantung pada rasa sakit yang dialaminya," kata Iraola.

Ia juga menjelaskan bahwa kondisi pemain tersebut akan diperiksa setiap hari untuk mengetahui kemungkinan kembali bermain pada pertandingan berikutnya.