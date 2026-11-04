Prediksi Skor dan Lineup Viking FK vs Sabah di Liga Champions: Top Skor Tuan Rumah Diragukan

PONTIANAK POST - Viking FK terancam kehilangan penyerang andalannya, Peter Christiansen, saat menjamu Sabah pada pertandingan pekan keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Lyse Arena, Stavanger, Norwegia, Kamis (5/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB.

Pemain yang sudah mencetak 15 gol dan sembilan assist musim ini tersebut mengalami kekakuan pada hamstring setelah menghentikan latihan sehari sebelum pertandingan.

Pelatih Viking Bjarte Lunde Aarsheim mengatakan kondisi Christiansen akan diperiksa hingga menjelang pertandingan untuk menentukan apakah bisa menjadi starter atau memulai laga dari bangku cadangan.

Advertisement Menurut laporan VG pada 3 November 2026, Aarsheim menegaskan bahwa kondisi tersebut belum dikategorikan sebagai cedera serius.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Viking untuk memburu kemenangan pertama setelah hanya mengoleksi satu poin dari tiga laga, sedangkan Sabah membawa tiga poin dan menempati peringkat ke-25 klasemen.

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Viking belum mendapatkan hasil maksimal dalam tiga pertandingan fase liga.

Tim asal Norwegia tersebut kalah 1-3 dari Stuttgart, bermain imbang 3-3 melawan Bayern Munchen, kemudian takluk 1-3 dari Aston Villa.

Meski demikian, Viking memiliki catatan produktivitas yang cukup baik karena selalu mencetak gol dalam 11 pertandingan Eropa terakhir.

Viking juga tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan kandang terakhir di seluruh kompetisi.

Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi tuan rumah, terutama setelah mereka mampu menahan Bayern Munchen dengan skor 3-3 di hadapan pendukung sendiri.