Prediksi Skor RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions: Misi Demichelis Buat Mantan Menangis

PONTIANAK POST - Manchester City menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas RB Leipzig pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Red Bull Arena, Kamis, 5 November 2026, pukul 03.00 WIB.

The Citizens, julukan Manchester City, datang dengan tekanan setelah menelan dua kekalahan beruntun di Premier League, sedangkan Leipzig memiliki modal kuat berupa rekor kandang yang impresif.

Pertandingan ini juga menjadi reuni menarik bagi pelatih Leipzig, Martín Demichelis, yang pernah memperkuat Manchester City, sekaligus menghadapi Enzo Maresca yang kini menangani klub Inggris tersebut.

Advertisement Demichelis bergabung ke City pada September 2013 dari Atletico Madrid dan bermain hingga Juli 2016. Dia mencatatkan total 106 penampilan dan mencetak empat gol di semua kompetisi.

Rekor Kandang Leipzig Jadi Ancaman Manchester City

Manchester City baru mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan fase liga Liga Champions musim ini.

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Tim asuhan Maresca mengawali kompetisi dengan kemenangan atas Porto dan AEK Athens, tetapi kemudian kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain.

Masalah City semakin terlihat setelah kalah 2-1 dari Aston Villa dan 0-1 dari Brighton & Hove Albion di Premier League.

Sebaliknya, RB Leipzig sedang membangun kepercayaan diri setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi, termasuk kemenangan 2-0 atas Schalke.

Leipzig telah memenangkan lima pertandingan kandang musim ini tanpa kebobolan, sebuah catatan yang menjadi peringatan bagi Manchester City.

Leipzig juga memiliki motivasi tersendiri karena ingin memperbaiki posisi setelah hanya mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan Liga Champions.