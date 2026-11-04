Prediksi Skor dan Borussia Dortmund vs Real Betis di Liga Champions: Ujian Rekor Sempurna Isco

PONTIANAK POST - Real Betis membawa modal tiga kemenangan beruntun di Liga Champions saat bertandang ke markas Borussia Dortmund pada matchday keempat fase liga di Signal Iduna Park, Kamis, 5 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Tim asuhan Manuel Pellegrini mengoleksi sembilan poin dan menempati peringkat kelima, sedangkan Dortmund berada di posisi ke-13 dengan enam poin dari tiga pertandingan.

Duel ini menjadi ujian penting bagi Betis untuk mempertahankan rekor sempurna di kompetisi Eropa, sekaligus kesempatan Dortmund memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk memperbaiki posisi klasemen.

Advertisement Rekor Sempurna Betis Jadi Ancaman Dortmund

Borussia Dortmund mengawali perjalanan di Liga Champions dengan kemenangan 3-2 atas Villarreal, kemudian kalah 0-1 dari Bodo/Glimt sebelum mengalahkan Sabah 2-1.

Pasukan Niko Kovac datang dengan modal lima pertandingan tanpa kekalahan, termasuk hasil imbang 2-2 melawan Bayern Munchen di Bundesliga.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions: Misi Demichelis Buat Mantan Menangis

Sementara itu, Real Betis mengalahkan Lille 3-2, Porto 3-2, dan Feyenoord 1-0 sehingga mengumpulkan sembilan poin sempurna.

Dengan produktivitas kedua tim maka diperkirakan pertandingan berlangsung terbuka dengan peluang gol dari kedua kubu.

Dortmund memiliki keunggulan bermain di kandang dengan lima kemenangan dan satu hasil imbang dalam enam pertandingan kandang musim ini.

Namun, Betis juga memiliki catatan tandang yang cukup baik dan hanya sekali kalah dalam perjalanan mereka musim ini.

Pernyataan Kovac dan Pellegrini Jelang Pertandingan

Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac menegaskan timnya membidik kemenangan saat menjamu wakil Spanyol tersebut.