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Sepak Bola

Transfer AC Milan: Dalot Kembali ke San Siro, Berpeluang Reuni dengan Ruben Amorim

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Penulis: Efprizan
Diogo Dalot kembali dikaitkan dengan AC Milan di tengah pemantauan sejumlah klub Serie A terhadap situasi kontraknya. (IG@diogodalot)
Diogo Dalot kembali dikaitkan dengan AC Milan di tengah pemantauan sejumlah klub Serie A terhadap situasi kontraknya. (IG@diogodalot)

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PONTIANAK POST - AC Milan berpeluang memulangkan Diogo Dalot dari Manchester United setelah masa kontrak bek kanan asal Portugal tersebut memasuki periode krusial, dengan Inter Milan dan Juventus juga ikut memantau situasinya.

Dalot pernah memperkuat AC Milan dengan status pinjaman pada musim 2020/2021 dan kini kembali masuk radar klub berjuluk Rossoneri tersebut untuk kemungkinan transfer pada periode mendatang.

Laporan Calciomercato.com pada 3 November 2026 menyebutkan sejumlah klub mulai menghubungi pihak perwakilan Dalot untuk mencari informasi mengenai masa depannya di Old Trafford.

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AC Milan Punya Peluang Reuni dengan Dalot

Peluang kembali ke Serie A terbuka karena Dalot sudah mengenal atmosfer sepak bola Italia dan memiliki pengalaman bermain bersama AC Milan.

Pemain berusia 27 tahun tersebut pernah menjadi bagian dari skuad Milan selama satu musim ketika masih berstatus pemain pinjaman Manchester United.

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Dalot tampil dalam 33 pertandingan di semua kompetisi dengan catatan 2 gol dan 3 assist.

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Dalam wawancara dengan The Player's Tribune, Dalot mengakui pengalamannya di San Siro memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kariernya.

"Itu merupakan salah satu tahun terpenting dalam karier saya," kata Dalot.

Ia mengingat bagaimana klub menyambut kedatangannya ketika sedang berusaha mengembalikan kepercayaan diri dan performa terbaiknya.

"Milan membantu saya kembali mencapai level permainan tersebut," ujarnya.

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Editor : Efprizan
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