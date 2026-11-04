Transfer AC Milan: Rossoneri Ngebet Alejandro Balde, Barcelona Patok Harga Rp45 Juta Euro

PONTIANAK POST - AC Milan, Liverpool, dan Manchester United bersaing mendapatkan bek kiri Barcelona, Alejandro Balde, menjelang bursa transfer Januari 2027, dengan klub asal Spanyol tersebut dikabarkan meminta minimal 45 juta euro untuk melepas pemain berusia 23 tahun itu.

Ketertarikan Milan muncul karena kebutuhan memperkuat sektor bek kiri yang belum menunjukkan konsistensi sepanjang musim 2026/2027.

Laporan SempreMilan pada 3 November 2026 mengutip jurnalis berbasis Barcelona, Juan Jesus, yang menyebut Milan dan Liverpool bergerak serius untuk mendapatkan Balde setelah Manchester United lebih dahulu masuk dalam persaingan.

Advertisement AC Milan Butuh Tambahan Kekuatan di Sektor Kiri

Milan tengah mempertimbangkan perekrutan pemain untuk posisi bek sayap kiri pada jendela transfer musim dingin.

Performa Pervis Estupinan sejak bergabung belum sepenuhnya meyakinkan, sementara Davide Bartesaghi dan Diego Moreira juga mulai dimainkan lebih jauh ke depan.

Situasi tersebut membuat kedalaman skuad di sektor kiri menjadi perhatian pelatih Milan.

Selain itu, cedera Alexis Saelemaekers dan Samuel Chukwueze turut mengurangi pilihan pemain untuk mengisi posisi sayap dan bek sayap.

Alejandro Balde dinilai bisa menjadi solusi karena memiliki kemampuan bermain sebagai bek kiri dengan karakter menyerang.

Liverpool dan Manchester United Ikut Memburu Balde

Persaingan mendapatkan Balde tidak akan mudah bagi Milan.

Menurut Juan Jesus, Liverpool dan Milan sama-sama berupaya serius mendatangkan pemain Barcelona tersebut, sementara Manchester United juga masuk dalam perburuan.