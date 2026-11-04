Prediksi Skor Melbourne Victory vs Persib di ACL 2: Maung Bandung Selangkah Lagi ke-16 Besar

PONTIANAK POST - Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Melbourne Victory untuk memastikan tiket babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027, Rabu, 4 November 2026, di Melbourne Rectangular Stadium, Australia.

Maung Bandung datang dengan keunggulan klasemen dan modal kemenangan 2-0 pada pertemuan pertama, sehingga memiliki peluang besar mengamankan kelolosan meski bermain di kandang lawan.

Pertandingan matchday keempat Grup E tersebut dijadwalkan mulai pukul 14.45 WIB atau 18.45 waktu Melbourne (live di RCTI dan INews).

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Persib memimpin klasemen Grup E dengan sembilan poin dari tiga pertandingan, hasil tiga kemenangan beruntun atas FC Seoul, The Cong-Viettel, dan Melbourne Victory.

Melbourne Victory berada di posisi kedua dengan empat poin, disusul FC Seoul dengan tiga poin dan The Cong-Viettel dengan satu poin.

Tambahan satu angka akan membuat Persib mengoleksi 10 poin dan memastikan finis di dua posisi teratas, sekaligus mengamankan tiket fase gugur.

Syarat tersebut menjadi keuntungan penting bagi tim asuhan Igor Tolic yang tidak harus memaksakan kemenangan di kandang lawan.

Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 28 Oktober 2026, Persib mengalahkan Melbourne Victory 2-0 melalui dua gol Balsa Sekulic.

Produktivitas Persib Meningkat, Melbourne Victory Tertekan

Persib juga membawa modal tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Setelah mengalahkan Melbourne Victory 2-0 pada 28 Oktober, Persib menundukkan Garudayaksa FC 2-1 pada 25 Oktober dan Isenmulang Kalteng FC 4-0 pada 1 November.