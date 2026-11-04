Tanpa Messi, Scaloni Bangun Skuad Terbaru Argentina: 28 Pemain Dipanggil, Bek Chelsea Jadi Sorotan

PONTIANAK POST – Timnas Argentina mulai memasuki babak baru setelah era Lionel Messi berakhir.

Pada laman AFA menyebut pelatih Lionel Scaloni resmi mengumumkan daftar 28 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi dua pertandingan persahabatan internasional pada November 2026.

Menariknya, pemanggilan kali ini bukan sekadar agenda rutin. Argentina mulai memperlihatkan wajah baru dengan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda.

Advertisement Ia sekaligus mempertahankan beberapa nama penting yang menjadi tulang punggung tim selama beberapa tahun terakhir.

Era Baru Argentina Tanpa Lionel Messi

Advertisement Hal paling mencolok dari daftar terbaru Scaloni adalah tidak adanya Lionel Messi. Megabintang yang selama bertahun-tahun menjadi kapten sekaligus simbol kejayaan Albiceleste tersebut telah mengakhiri perjalanan internasionalnya.

Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Scaloni. Argentina harus mulai membangun identitas permainan tanpa sosok yang selama ini menjadi pusat perhatian dan sumber kreativitas tim.

Meski demikian, sejumlah pemain berpengalaman masih menjadi andalan. Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, dan Lisandro Martinez masuk dalam daftar 28 pemain tersebut.

Bek Chelsea Aaron Anselmino Jadi Sorotan

Salah satu nama paling menarik adalah Aaron Anselmino. Bek berusia 21 tahun yang kini memperkuat Chelsea tersebut mendapatkan kesempatan pertama membela tim senior Argentina.

Kehadirannya menjadi sinyal bahwa Scaloni mulai membuka pintu bagi generasi baru. Selain Anselmino, Mariano Troilo juga kembali mendapatkan kepercayaan setelah sebelumnya pernah masuk pemanggilan tim nasional.

Gonzalo Montiel turut kembali memperkuat skuad setelah absen dalam beberapa agenda internasional sebelumnya.