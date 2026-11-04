Prediksi Skor Persik vs Persis Solo di I.League Cup: Macan Putih Siapkan Tiga Pemain Asing

PONTIANAK POST – Persik Kediri akan menjamu Persis Solo dalam pertandingan Grup H I.League Cup 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Rabu (4/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Duel ini menarik perhatian karena kedua tim memiliki ambisi untuk memulai kompetisi dengan hasil positif.

Persik mendapatkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Persis berusaha membuktikan mampu bersaing menghadapi tim BRI Super League.

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Berdasarkan laporan Antara (3/11), pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres, telah menyiapkan tiga pemain asing untuk tampil sejak menit pertama.

Advertisement Ketiga pemain tersebut adalah Jose Enrique, Jon Toral, dan Marcelo Djalo.

Keputusan ini cukup menarik karena Persik ingin memanfaatkan I.League Cup sebagai kesempatan memberikan menit bermain kepada pemain yang belum banyak tampil di kompetisi BRI Super League.

Marcos juga menilai turnamen ini menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Rekor Pertemuan Persik dan Persis Cukup Berimbang

Berdasarkan data head-to-head resmi I.League, kedua kesebelasan sudah bertemu delapan kali.

Persik mencatat tiga kemenangan, Persis mengoleksi empat kemenangan, sedangkan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Catatan tersebut memperlihatkan Persis memiliki keunggulan tipis dalam sejarah pertemuan. Karena itu, Persik tidak bisa menganggap pertandingan ini mudah meskipun tampil di kandang sendiri.