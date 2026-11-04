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Sepak Bola

Prediksi Skor Persiba vs Bali United di I.League Cup: Serdadu Tridatu Punya Modal Kuat

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Bali United mengandalkan keuntungan bermain di kandang untuk menghadapi Persijap Jepara dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027. (BALI UNITED)
Bali United mengandalkan keuntungan bermain di kandang untuk menghadapi Persijap Jepara dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027. (BALI UNITED)

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PONTIANAK POST – Bali United menghadapi Persiba Balikpapan dalam pertandingan Grup J I.League Cup 2026/2027, Rabu (4/11/2026) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pukul 19.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi Serdadu Tridatu untuk melanjutkan momentum positif setelah meraih kemenangan di kompetisi domestik.

Di sisi lain, Persiba membutuhkan hasil bagus untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah melewati sejumlah pertandingan sulit.

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Bali United Datang dengan Modal Kemenangan Besar

Berdasarkan laporan di Liga Indonesia, Bali United memiliki modal cukup meyakinkan menjelang pertandingan ini.

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Dalam lima pertandingan terakhir sebelum menghadapi Persiba, Serdadu Tridatu mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Hasil paling menarik adalah kemenangan 3-1 atas Arema FC pada 31 Oktober 2026. Sebelumnya, Bali United juga menang besar 5-0 atas Garudayaksa dan 6-1 melawan Persijap.

Produktivitas tersebut memperlihatkan lini serang Bali United sedang memiliki kepercayaan diri tinggi.

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Persiba Harus Keluar dari Tren Negatif

Situasi berbeda dialami Persiba Balikpapan. Dalam lima pertandingan terakhir, Persiba mencatat satu kemenangan dan empat kekalahan. Mereka bahkan sempat mengalami kekalahan telak 1-5 dari Persipura Jayapura.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Persiba. Menghadapi Bali United yang sedang produktif, lini pertahanan tuan rumah harus bekerja lebih keras.

Persiba tetap memiliki peluang memberikan kejutan, terutama jika mampu memperbaiki organisasi pertahanan dan memanfaatkan serangan balik.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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