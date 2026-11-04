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Sepak Bola

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSGC Ciamis di I.League Cup: Super Elja Sedang Terpuruk

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Penjaga Gawang Super Elang Jawa, Pedro Caracoci. (PSS SLEMAN)
Penjaga Gawang Super Elang Jawa, Pedro Caracoci. (PSS SLEMAN)

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PONTIANAK POST – PSS Sleman menghadapi PSGC Ciamis dalam pertandingan Grup F I.League Cup 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Rabu (4/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Super Elja untuk memperbaiki kepercayaan diri setelah melewati periode sulit di kompetisi domestik.

Bermain di depan pendukung sendiri, PSS tentu tidak ingin kembali kehilangan poin. Namun, PSGC juga datang dengan motivasi untuk menciptakan kejutan.

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Lima Pertandingan Terakhir PSS Belum Meyakinkan

Berdasarkan catatan pertandingan sebelum duel ini, PSS hanya mengemas satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir.

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Bahkan, mereka baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Garudayaksa pada 1 November 2026.

Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih PSS, terutama dalam memperbaiki pertahanan dan menjaga konsistensi permainan.

PSGC Juga Membawa Modal Kurang Ideal

PSGC Ciamis juga belum menunjukkan performa stabil. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

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Kekalahan 1-2 dari PSMS Medan pada 31 Oktober menjadi hasil terbaru sebelum menghadapi PSS.

Meski demikian, PSGC memiliki peluang memanfaatkan kondisi tuan rumah yang sedang mencari bentuk permainan terbaik.

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSGC

PSS tetap memiliki keuntungan dari sisi pengalaman bermain di kompetisi kasta tertinggi dan dukungan suporter. Kualitas individu pemain juga menjadi modal untuk mengendalikan permainan.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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