Prediksi Skor PSPS vs Bhayangkara FC di I.League Cup: Tuan Rumah Sedang On Fire, Punya Modal Kuat

PONTIANAK POST – PSPS Pekanbaru akan menghadapi tantangan berat ketika menjamu Bhayangkara Lampung FC dalam pertandingan Grup B I.League Cup 2026/2027, Rabu (4/11/2026).

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, pukul 19.00 WIB tersebut diprediksi berlangsung sengit.

Kedua tim datang dengan motivasi tinggi untuk mengawali kompetisi dengan hasil maksimal.

Advertisement PSPS Punya Catatan Enam Kemenangan

PSPS memiliki modal cukup menjanjikan menjelang pertandingan ini. Berdasarkan keterangan resmi I.League, mereka mengumpulkan 19 poin dari delapan pertandingan Pegadaian Championship 2026/2027.

Advertisement Rinciannya, enam kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Catatan tersebut membuat PSPS menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga bisa menjadi keuntungan bagi Askar Bertuah.

Bhayangkara Tak Mau Menganggap Remeh PSPS

Pelatih Bhayangkara, Oscar Bruzon, menyadari bahwa PSPS bukan lawan yang mudah dikalahkan.

Bahkan, ia menyebut pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki performa bagus.

Pemain Bhayangkara, Wahyu Subo Seto, juga menegaskan pentingnya fokus dan menjalankan instruksi pelatih demi membawa pulang tiga poin.

Di sisi lain, PSPS berpotensi melakukan rotasi karena jadwal pertandingan yang padat. Pelatih Akhyar Ilyas ingin memastikan kebugaran pemain sebelum menentukan komposisi terbaik.