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Sepak Bola

Prediksi Skor Java United vs Adhyaksa FC di I.League Cup: Fabio Lefundes Siapkan 10 Pemain Muda

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Java United FC di bawah arahan Fabio Lefundes menyatakan siap tempur menghadapi Persijap Jepara di kandang lawan.(ILEAGUE)
Java United FC di bawah arahan Fabio Lefundes. (ILEAGUE)

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PONTIANAK POST – I.League Cup 2026/2027 menghadirkan pertandingan menarik ketika Java United FC menjamu Adhyaksa FC Bekasi, Rabu (4/11/2026) pukul 16.00 WIB.

Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Java United memiliki ambisi besar untuk membuka perjalanan di kompetisi ini dengan kemenangan.

Pelatih Java United, Fabio Lefundes, secara terbuka menyatakan keinginannya memaksimalkan potensi seluruh pemain.

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Bahkan, ada keputusan menarik dalam persiapan menghadapi Adhyaksa, yakni membawa 10 pemain Elite Pro Academy (EPA) untuk mendapatkan kesempatan bermain bersama tim utama.

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Java United Beri Kesempatan Pemain Muda

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Langkah tersebut memperlihatkan bahwa I.League Cup bukan hanya menjadi ajang mengejar kemenangan, tetapi juga kesempatan mengembangkan pemain muda.

Java United sebelumnya memiliki waktu empat hari untuk melakukan pemulihan dan persiapan setelah menghadapi Bhayangkara Lampung FC di BRI Super League.

Lefundes juga harus mengatur kebugaran skuad karena Java United sudah ditunggu pertandingan melawan Persib Bandung pada 8 November mendatang.

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Adhyaksa Punya Modal dari Rekor Pertemuan

Adhyaksa FC tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan catatan pertemuan yang dipublikasikan I.League, kedua tim telah bertemu empat kali dengan hasil satu kemenangan untuk Java United, satu kemenangan untuk Adhyaksa, dan dua pertandingan berakhir imbang.

Catatan tersebut menunjukkan kekuatan kedua tim relatif berimbang.

Prediksi Skor Java United vs Adhyaksa

Java United memiliki keuntungan bermain di kandang. Namun, rotasi pemain dan kesempatan yang diberikan kepada pemain muda bisa memengaruhi keseimbangan permainan.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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