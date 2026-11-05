Prediksi Skor AC Milan vs Ferencvaros di Liga Europa: Rossoneri Dibayangi Ancaman Elang Hijau

PONTIANAK POST - AC Milan menghadapi Ferencvaros pada matchday keempat fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Stadion San Siro, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 00.45 WIB, dengan misi memperbaiki posisi setelah mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan, sementara tim tamu datang dengan catatan sempurna sembilan poin.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Ruben Amorim karena Elang Hijau, julukan Ferencvaros, justru tampil lebih konsisten di kompetisi Eropa musim ini, setelah mengalahkan Celtic, Viktoria Plzen, dan Torreense.

Isu utama menjelang pertandingan adalah kemungkinan rotasi pemain Milan serta absennya kiper utama Mike Maignan akibat skorsing setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Bournemouth.

Advertisement Misi Milan Bangkit, Ferencvaros Punya Modal Sempurna

Milan berada dalam tekanan setelah kalah 0-3 dari Bournemouth, sedangkan Ferencvaros menempati posisi empat klasemen sementara dengan sembilan poin dari tiga pertandingan.

Kemenangan 3-1 atas Inter Milan dalam Derby della Madonnina menjadi modal positif bagi Rossoneri, tetapi konsistensi permainan tetap menjadi pekerjaan rumah Amorim.

Pelatih Milan tersebut menegaskan timnya tidak boleh terlena dengan kemenangan derby.

"Kami harus melupakan pertandingan melawan Inter dan memikirkan kompetisi berikutnya, karena besok merupakan pertandingan yang sangat penting bagi kami," kata Amorim dalam konferensi pers prapertandingan, Rabu (4/11/2026), dilansir dari laman resmi AC Milan.

Amorim juga menegaskan bahwa kemenangan atas Ferencvaros penting untuk menjaga peluang Milan melangkah jauh di kompetisi tersebut.

Di kubu lawan, pelatih Ferencvaros Balazs Borbely mengakui pertandingan di San Siro memiliki tingkat kesulitan berbeda dibandingkan tiga laga sebelumnya.

"Kami sudah menghadapi lawan-lawan bagus, tetapi pertandingan ini memiliki level dan kualitas yang berbeda," kata Borbely dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan media resmi Ferencvaros.