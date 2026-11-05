Prediksi Skor dan Lineup AZ Alkmaar vs Juventus di Europa League: Duel Keluarga Koopmeiners

PONTIANAK POST - Juventus menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas AZ Alkmaar di AFAS Stadion, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB, karena harus menghadapi tuan rumah yang tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan kandang kompetisi Eropa, sekaligus kehilangan sejumlah pemain penting akibat cedera.

Pertandingan matchday keempat fase liga UEFA Europa League 2026/2027 ini juga menjadi perhatian setelah Weston McKennie dipastikan tidak masuk daftar pemain Juventus yang dibawa ke Belanda akibat masalah kebugaran otot, sebagaimana dilaporkan Sky Sport Italia, Rabu (4/11/2026).

Rekor Kandang AZ Jadi Ancaman Juventus

Advertisement AZ Alkmaar mencatatkan 14 kemenangan dan tiga hasil imbang dalam 17 pertandingan kandang terakhir di kompetisi Eropa.

Tim asuhan Leeroy Echteld juga memiliki enam poin dari tiga pertandingan fase liga, sedangkan Juventus mengoleksi tujuh poin dan berada satu tingkat lebih baik dalam persaingan menuju delapan besar.

Namun, performa domestik AZ sedang menurun setelah menelan kekalahan dari FC Twente dan Ajax tanpa mencetak gol.

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Sebaliknya, Juventus datang dengan kepercayaan diri lebih baik setelah mengalahkan Napoli 2-0 di Serie A.

Meski demikian, Si Nyonya Tua terpaksa berlari pincang karena harus kehilangan sejumlah pemain, termasuk Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Francisco Conceicao, Zeki Celik, dan Weston McKennie.

Pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui pertandingan tidak akan mudah.

"Kami memperkirakan pertandingan yang sulit melawan tim dengan identitas permainan yang sangat jelas," kata Spalletti dalam konferensi pers prapertandingan yang dipublikasikan situs resmi Juventus (4/11).

Spalletti juga memastikan Pape Matar Sarr dan Andrea Cambiaso akan bermain sejak awal.