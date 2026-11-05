Prediksi Skor dan Lineup Real Sociedad vs Lyon di Europa League: Les Gones Hadapi Krisis Pelatih

PONTIANAK POST - Real Sociedad menghadapi Lyon pada matchday keempat fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Reale Arena, San Sebastián, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 00.45 WIB, dengan perhatian tertuju pada perubahan pelatih Lyon setelah Paulo Fonseca meninggalkan klub untuk bergabung dengan Sporting CP.

Pertandingan ini menjadi ujian pertama bagi pelatih sementara Lyon, Jorge Maciel, yang harus memimpin tim di tengah perubahan staf kepelatihan dan absennya sejumlah pemain penting.

Menurut laporan Mundo Deportivo, Fonseca resmi meninggalkan Lyon pada 4 November 2026, sedangkan Maciel dipercaya mengambil alih tim untuk pertandingan melawan Real Sociedad.

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Real Sociedad menempati peringkat ke-14 klasemen sementara dengan empat poin dari tiga pertandingan, sedangkan Lyon berada di posisi ke-12 dengan enam poin.

Real Sociedad memiliki modal kemenangan besar 6-0 atas Lillestrom pada pertandingan sebelumnya di Liga Europa, meskipun baru saja kalah 1-2 dari Athletic Bilbao dalam Derby Basque.

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Sementara itu, Les Gones, julukan Lyon, datang setelah mengalahkan Angers 2-0, tetapi sebelumnya kalah 0-3 dari Hoffenheim di kompetisi Eropa.

Masalah Lyon bertambah setelah Moussa Niakhaté dan Ernest Nuamah mengalami gangguan otot, sedangkan Tyler Morton, Pavel Sulc, Mohamed Ouedraogo, dan Lois Openda juga masuk daftar pemain cedera.

Pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menegaskan timnya sudah mempersiapkan pertandingan dengan serius.

"Kami ingin memberikan malam Eropa yang indah kepada para pendukung," kata Matarazzo dalam konferensi pers prapertandingan, sebagaimana dikutip AS (4/11).

Dia juga menegaskan Real Sociedad membutuhkan penampilan terbaik untuk meraih kemenangan.