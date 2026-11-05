Prediksi Skor dan Lineup Sparta Prague vs Bournemouth di Liga Europa: The Cherries On Fire

PONTIANAK POST - Bournemouth membawa modal enam kemenangan beruntun tanpa kebobolan saat bertandang ke markas Sparta Prague di epet ARENA, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 00.45 WIB, dalam lanjutan matchday keempat fase liga UEFA Europa League 2026/2027.

Tim asuhan Marco Rose tersebut mencetak 16 gol tanpa kebobolan dalam enam pertandingan terakhir, sedangkan Sparta Prague sedang mengalami penurunan performa setelah tersingkir dari Piala Ceko dan gagal mencetak gol saat menghadapi Bohemians 1905.

Situasi itu membuat pelatih Sparta, Brian Priske, berada dalam tekanan menjelang pertandingan penting melawan wakil Inggris tersebut.

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Bournemouth menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan sembilan poin dari tiga pertandingan, sedangkan Sparta Prague berada di posisi ke-16 dengan empat poin.

The Cherries mengawali perjalanan di Liga Europa dengan tiga kemenangan beruntun, termasuk mengalahkan Real Sociedad 2-1, Sturm Graz 3-0, dan AC Milan 3-0.

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Kemenangan 2-0 atas Leeds United pada akhir pekan lalu semakin memperpanjang tren positif Bournemouth.

Sebaliknya, Sparta Prague baru mengumpulkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam tiga pertandingan Eropa.

Kekalahan 0-2 dari Banik Ostrava di Piala Ceko serta hasil imbang tanpa gol melawan Bohemians membuat posisi Priske semakin mendapat sorotan.

Pelatih asal Denmark tersebut mengakui tekanan merupakan bagian dari pekerjaannya di Sparta.

"Saya selalu berada di bawah tekanan, karena ketika Anda menjadi pelatih Sparta, tekanan selalu ada," kata Priske dalam konferensi pers prapertandingan, Rabu (4/11/2026), sebagaimana dikutip TN.cz.