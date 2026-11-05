Prediksi Skor dan Lineup Crystal Palace vs Hoffenheim di Liga Europa: The Eagles Kembali Terbang

PONTIANAK POST - Crystal Palace menghadapi Hoffenheim pada matchday keempat fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Selhurst Park, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 00.45 WIB, dengan tekanan besar terhadap pelatih Pierre Sage setelah timnya menelan tiga kekalahan beruntun di Premier League tanpa mencetak gol.

The Eagles membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di kompetisi Eropa sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah kekalahan 0-2 dari Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu.

Namun, Hoffenheim juga datang dengan masalah tersendiri setelah tersingkir dari DFB-Pokal dan kalah 0-2 dari Werder Bremen di Bundesliga.

Advertisement Pierre Sage Tertekan, Mateta Kembali Jadi Andalan

Crystal Palace menempati peringkat ke-15 klasemen fase liga dengan empat poin dari tiga pertandingan, sedangkan Hoffenheim berada di posisi ke-23 dengan tiga poin.

Kabar positif bagi Palace adalah kembalinya Quinten Timber dan Jorgen Strand Larsen setelah pulih dari cedera.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor dan Lineup Sparta Prague vs Bournemouth di Liga Europa: The Cherries On Fire

Pelatih Pierre Sage juga memastikan Jean-Philippe Mateta tersedia untuk pertandingan Eropa meskipun sebelumnya menerima kartu merah saat menghadapi Tottenham, karena hukuman tersebut berlaku untuk kompetisi domestik.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan BBC Sport pada 4 November 2026, Sage mengakui hasil pertandingan Palace belum sesuai harapan.

"Hasil kami saat ini belum berada pada level yang diharapkan, tetapi saya yakin keadaan akan membaik seiring waktu dan kerja keras," kata Sage.

Dia juga menegaskan kemenangan menjadi target utama Palace untuk memperbesar peluang lolos ke fase gugur.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Hoffenheim penting bagi Sage, terutama karena Palace akan menjalani laga kandang di hadapan pendukung sendiri.