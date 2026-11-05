Prediksi Skor Celta Vigo vs Union SG di Liga Europa: Wakil Belgia Datang dengan Rekor Impresif

PONTIANAK POST - Celta Vigo menghadapi tantangan berat saat menjamu Union Saint-Gilloise (Union SG) di Abanca-Balaídos, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB, karena tim tamu datang dengan catatan 13 pertandingan tanpa kekalahan dalam waktu normal dan mengoleksi tujuh poin dari tiga laga Liga Europa.

Pelatih Celta Vigo Claudio Giráldez bahkan menyebut wakil Belgia tersebut sebagai salah satu lawan terbaik yang telah dianalisis timnya menjelang pertandingan matchday keempat UEFA Europa League 2026/2027.

Union SG Lebih Konsisten, Celta Vigo Dibayangi Kekalahan

Advertisement Celta Vigo baru mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan dan berada di peringkat ke-25 klasemen fase liga.

Sebaliknya, Union SG menempati posisi keenam dengan tujuh poin setelah mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Celta memang berhasil mengalahkan Celtic 2-1 pada pertandingan sebelumnya, tetapi kemudian mengalami kekalahan 0-3 dari Rayo Vallecano di La Liga.

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Kondisi tersebut membuat Giráldez meminta para pemainnya meningkatkan intensitas permainan ketika menghadapi tim Belgia tersebut.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan Mundo Deportivo pada 4 November 2026, Giráldez mengatakan, "Bagi saya, Union SG merupakan salah satu tim terbaik yang kami analisis dalam kompetisi Eropa, baik musim ini maupun musim sebelumnya."

Pelatih Celta itu juga menilai Union SG memiliki pemain muda berkualitas, permainan vertikal, serta tekanan agresif ketika kehilangan bola.

Giráldez menegaskan timnya harus mampu menyamai agresivitas lawan agar bisa menguasai pertandingan.

David Hubert Bidik Tiga Poin di Balaídos

Pelatih Union SG David Hubert tidak datang ke Spanyol hanya untuk mengamankan hasil imbang.