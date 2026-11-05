Prediksi Skor dan Lineup Benfica vs Lech Poznan di Liga Europa: Misi Lanjutkan Tren Sempurna

PONTIANAK POST - Benfica membidik kemenangan keempat beruntun di fase liga Liga Europa 2026/2027 saat menjamu Lech Poznan pada matchday keempat di Estadio da Luz, Lisbon, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB.

Tim asuhan Marco Silva berada di puncak klasemen sementara dengan sembilan poin dari tiga pertandingan, sedangkan Lech Poznan tertahan di posisi ke-32 dengan satu poin.

Benfica Lebih Konsisten di Kompetisi Eropa

Advertisement Benfica datang dengan modal tiga kemenangan beruntun di fase liga setelah mengalahkan AC Milan 2-0, Celtic 4-1, dan Omonia 4-1.

Benfica juga sedang menikmati periode positif dengan enam kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Kemenangan 1-0 atas Alverca pada pertandingan terakhir semakin memperkuat kepercayaan diri tim berjuluk The Eagles tersebut.

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Vangelis Pavlidis menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak gol dalam empat penampilan terakhirnya.

Benfica juga memiliki catatan kandang impresif dengan sembilan kemenangan dari 10 pertandingan musim ini.

Sebaliknya, Lech Poznan baru mengumpulkan satu poin setelah kalah 0-4 dari Crystal Palace, kalah 0-4 dari Bayer Leverkusen, dan bermain imbang 1-1 melawan Sunderland.

Meski demikian, wakil Polandia itu tidak bisa diremehkan karena baru saja mencatat lima kemenangan beruntun di kompetisi domestik, termasuk kemenangan 3-1 atas Wisla Krakow.

Pernyataan Marco Silva dan Niels Frederiksen

Pelatih Benfica, Marco Silva, menegaskan pentingnya pertandingan ini dalam upaya mengamankan tiket langsung ke fase gugur tanpa harus menjalani babak play-off.