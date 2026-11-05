Prediksi Skor Bayer Leverkusen vs Marseille di Liga Europa: Les Phoceens Terancam Tanpa Poin

PONTIANAK POST - Bayer Leverkusen berpeluang melanjutkan catatan sempurna di Liga Europa 2026/2027 saat menjamu Marseille pada pertandingan keempat fase liga di BayArena, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB.

Leverkusen mengantongi sembilan poin dari tiga pertandingan, sedangkan Les Phocéens belum meraih satu pun angka setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Leverkusen Lebih Stabil di Kompetisi Eropa

Advertisement Leverkusen memulai perjalanan di Liga Europa dengan kemenangan 2-0 atas Celje, dilanjutkan kemenangan 4-0 di markas Lech Poznan dan menang 2-0 atas OFI Crete.

Tim asuhan Carles Martínez juga menjadi salah satu tim yang belum kebobolan dalam tiga pertandingan awal kompetisi tersebut.

Namun, performa mereka di Bundesliga belum sepenuhnya stabil setelah menelan kekalahan 2-4 dari Stuttgart pada pertandingan terakhir.

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Hasil itu sekaligus mengakhiri catatan kemenangan kandang Leverkusen pada awal musim ini.

Leverkusen tetap memiliki peluang lebih besar karena performa mereka di Eropa lebih meyakinkan dibandingkan Marseille. Patrik Schick menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah tampil produktif bersama Leverkusen musim ini.

Marseille Punya Modal dari Kompetisi Domestik

Marseille datang dengan situasi berbeda antara kompetisi domestik dan Eropa. Tim asuhan Bruno Genesio sedang menikmati empat kemenangan beruntun di Ligue 1, termasuk kemenangan 2-0 atas Toulouse pada pertandingan terakhir.

Namun, catatan mereka di Liga Europa masih buruk setelah kalah dari Besiktas, Olympiacos, dan Sturm Graz. Kondisi tersebut membuat Marseille membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang melanjutkan perjalanan di kompetisi Eropa.

Masalah lain datang dari absennya Emerson Palmieri dan Amine Harit yang dipastikan tidak tersedia untuk pertandingan di Jerman.