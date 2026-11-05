Prediksi Skor Sunderland vs Dinamo Zagreb di Liga Europa: Black Cats Uji Pelatih Interim Jerko Leko

PONTIANAK POST - Sunderland menjamu Dinamo Zagreb dengan peluang lebih besar meraih kemenangan pada matchday keempat fase liga Liga Europa 2026/2027 di Stadium of Light, Jumat (6/11/2026) pukul 03.00 WIB, ketika tim tamu datang dengan pelatih interim Jerko Leko setelah berpisah dengan Mario Kovacevic.

Pertandingan ini menjadi ujian awal Leko setelah ditunjuk menangani Dinamo untuk sementara, sedangkan Sunderland berusaha menjaga catatan belum terkalahkan di kompetisi Eropa di tengah performa buruk di Liga Inggris.

Sunderland mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan dan menempati peringkat kesembilan klasemen fase liga, sementara Dinamo berada di posisi ke-18 dengan empat poin.

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Dinamo menunjuk Jerko Leko sebagai pelatih sementara setelah kekalahan 0-1 dari Rudes di kompetisi domestik pada akhir pekan lalu.

Keputusan itu mengakhiri masa kerja Mario Kovacevic dan membuat Leko harus mempersiapkan tim dalam waktu singkat sebelum bertandang ke Inggris.

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Dalam wawancara di situs resmi klub, Leko mengakui waktu persiapan yang tersedia sangat terbatas, tetapi ia sudah mempelajari permainan Sunderland.

"Kami telah menonton dan menganalisis permainan mereka selama dua hari terakhir," kata Leko.

Ia juga mengingatkan para pemain agar menjaga disiplin dan memanfaatkan peluang yang tersedia.

"Kami harus mengembalikan energi dan disiplin, itulah yang kami kerjakan dan bicarakan selama dua hari ini," ujarnya.

Kapten Dinamo, Josip Misic, menyambut kehadiran Leko dan berharap perubahan pelatih membawa suasana positif ke ruang ganti.