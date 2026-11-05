Transfer Pemain: Shane Duffy Resmi Gabung Derby County, Eks Bek Premier League Ini Dikontrak 2 Bulan

PONTIANAK POST – Bursa transfer sepak bola Eropa kembali menghadirkan pergerakan pemain.

Kali ini, Derby County mengumumkan perekrutan bek berpengalaman asal Republik Irlandia, Shane Duffy, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Melalui pengumuman resmi di situs klub, Derby County memastikan Duffy telah menyepakati kontrak jangka pendek dengan durasi awal dua bulan.

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Kehadiran Duffy diharapkan menambah pengalaman dan kekuatan di lini pertahanan Derby County yang tengah menjalani kompetisi musim 2026/2027.

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Duffy bukan nama asing dalam sepak bola Inggris. Bek tengah tersebut memiliki pengalaman panjang bermain di kompetisi domestik, termasuk Premier League.

Dalam pengumuman resminya, Derby menyebut Duffy telah mencatatkan lebih dari 150 penampilan selama enam musim bersama Brighton & Hove Albion. Dari jumlah tersebut, 109 pertandingan dijalani di Premier League.

Ia juga pernah memperkuat Everton dan Fulham. Pengalamannya tidak berhenti di kasta tertinggi karena Duffy tercatat telah memainkan 217 pertandingan di Championship.

Terakhir, pemain kelahiran Republik Irlandia itu memperkuat Norwich City sebelum meninggalkan klub tersebut pada musim panas 2026.

Hampir 500 Pertandingan Sepanjang Karier

Salah satu alasan menarik dari perekrutan ini adalah pengalaman panjang Duffy di level profesional.