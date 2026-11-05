Prediksi Skor FC Midtjylland vs Ajax di Conference League: De Godenzonen Dibayangi Krisis Pemain

PONTIANAK POST - Ajax menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas FC Midtjylland pada matchday ketiga fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di MCH Arena, Herning, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 00.45 WIB, karena harus kehilangan sejumlah pemain penting akibat cedera.

De Godenzonen datang dengan modal empat kemenangan beruntun di seluruh kompetisi, sedangkan Midtjylland sedang berada dalam tren tiga kemenangan berturut-turut.

Namun, persoalan kebugaran pemain menjadi perhatian utama pelatih Ajax, Míchel Sánchez, menjelang pertandingan penting tersebut.

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Berdasarkan laporan resmi Ajax pada 4 November, Julian Brandt dan Sofyan Amrabat dipastikan tidak masuk dalam rombongan pemain yang berangkat ke Denmark.

Sejumlah pemain lain yang masih bermasalah dengan kebugaran antara lain Caio Henrique, Anton Gaaei, Viktor Tsygankov, dan Kasper Dolberg. Yves Bissouma juga belum memenuhi syarat untuk tampil di kompetisi Eropa.

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Kondisi tersebut membuat Míchel harus memutar otak dalam menentukan komposisi lini tengah dan serangan.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Míchel menegaskan Ajax masih harus memperbaiki kualitas permainan, terutama dalam melakukan tekanan terhadap lawan.

Dikutip Voetbal International, pelatih asal Spanyol itu mengatakan timnya harus lebih banyak menguasai bola dibandingkan dua pertandingan sebelumnya dan lebih dominan di wilayah pertahanan lawan.

Míchel juga mengakui masalah kebugaran membuat beberapa pemain harus menjalani menit bermain yang cukup tinggi dalam waktu berdekatan.

Di kubu tuan rumah, pelatih Mike Tullberg justru menunjukkan kepercayaan diri.