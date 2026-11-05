Transfer Pemain: Austin FC Rekrut Eze Onuoha, Gelandang Muda Berdarah Finlandia-Nigeria

PONTIANAK POST – Bursa transfer sepak bola kembali menghadirkan kabar menarik. Kali ini, klub Major League Soccer (MLS), Austin FC, resmi merekrut gelandang muda Eze Onuoha dari klub Finlandia, SJK Seinäjoki.

Pemain berusia 17 tahun tersebut menjadi salah satu prospek muda yang dipersiapkan Austin FC untuk memperkuat skuad pada masa mendatang.

Meski kesepakatan transfer telah diumumkan, Onuoha baru akan bergabung dengan klub Amerika Serikat itu setelah berulang tahun ke-18 pada Desember 2026.

Advertisement Dalam pengumuman melalui laman resminya, Austin FC menyebut Onuoha telah menandatangani kontrak hingga akhir musim 2029-2030.

Kesepakatan tersebut juga dilengkapi opsi perpanjangan untuk musim 2030-2031.

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Onuoha sebelumnya memperkuat SJK Seinäjoki. Ia bergabung dengan klub tersebut pada Agustus 2025 setelah meninggalkan FC Honka.

Perkembangannya terbilang menarik. Setelah menunjukkan kemampuan bersama tim kedua SJK, Onuoha mendapat kesempatan menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Finlandia pada 30 Mei.

Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan dengan baik. Ia mencetak gol pada pertandingan debutnya dan kemudian mengumpulkan empat gol serta satu assist dari total 22 penampilan di seluruh kompetisi bersama SJK.

Catatan itu menjadi salah satu modal yang membuat Austin FC tertarik merekrutnya.

Punya Dua Kewarganegaraan dan Membela Finlandia U-18

Onuoha lahir di Helsinki, Finlandia, pada 19 Desember 2008. Ia memiliki kewarganegaraan Finlandia dan Nigeria.